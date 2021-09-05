За сутки в Мурманской области 144 человека заболели коронавирусом

В Мурманске постепенно снижается число заболевших коронавирусом за сутки. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 5 сентября 2021 года, за последние сутки 144 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 68 903 человека, количество летальных исходов - 1872 (+9 за сутки). Больше всего зараженных наблюдается в Мурманске (+51, всего 34054), Кандалакшском районе (+27, всего 4803) и Мончегорске (+21, всего 4760).

Выздоровели 53 444 человека. На лечении остаются 13 587 пациентов.

Напомним: в Мурманской области сокращают число ковидных коек. Теперь северянам станет доступнее помощь дерматовенерологов.

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