Директор Мурманского областного драмтеатра: «До конца года мы должны переехать»

22 сентября Мурманский драмтеатр откроет 83-у театральный сезон. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Реконструкция Мурманского областного драмтеатра идет с 2015 года, срок ее окончания неоднократно переносился. В этом году сдать объект должны были сначала зимой, потом - летом.

- 4 сентября состоялся традиционный сбор труппы перед открытием 83-го театрального сезона 22 числа. Начался он с обсуждения долгожданного переезда. Сразу скажу о наболевшем. Я была на объекте, ждем строительную готовность. О дате открытия пока речи не идет. Но до конца года мы должны переехать, - отметила директор Мурманского областного драматического театра Татьяна Вешнякова.

Пока же актеры будут играть на сцене ДК им. Кирова. 4 сентября на ней, еще до открытия сезона, прошла премьера детского спектакля «Чиполлино».

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