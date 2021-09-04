В Санкт-Петербурге жителя Мурманской области увидели со спущенными штанами на КАДе

Молодой человек застыл посреди КАДа. Фото: скриншот видео

За странным занятием застали молодого человека водители на КАДе. Посреди оживленного потока машин остановилось BMW с номерами Мурманской области. Водитель вышел из салона, приспустил штаны и трусы и в таком положении остался стоять у всех на виду.

На окрики других водителей он не реагировал, застыв на месте.

Некоторые пользователи соцсетей предположили, что мужчина сделал это на спор.

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