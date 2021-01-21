В Североморске полиция задержала голого мужчину в крови

При задержании мужчина сопротивлялся и громко кричал. Фото: vk.com/severomorsk

Вечером 20 января по Североморску, пугая прохожих, бегал голый мужчина, на теле которого была кровь. А ведь столбик термометра опустился ниже 20 градусов.

На месте сразу вызвали сотрудников полиции, которые застали североморца на улице Северная Застава, куда он прибежал с Советской улицы. При задержании мужчина сопротивлялся и громко кричал.

- Мужчину передали медицинским работникам, - сообщила "КП" врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.

По предварительной информации, алкоголем от мужчины не пахло. Как сообщили очевидцы, мужчина кричал, что у него возникли проблемы в семье.

Напомним: в Апатитах гулявшего с голым торсом на детской площадке мужчину отправили в изолятор. На северянина составили протокол за мелкое хулиганство.

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