В Североморске полиция задержала голого мужчину в крови

При задержании мужчина сопротивлялся и громко кричал. Фото: vk.com/severomorsk
Вечером 20 января по Североморску, пугая прохожих, бегал голый мужчина, на теле которого была кровь. А ведь столбик термометра опустился ниже 20 градусов.
На месте сразу вызвали сотрудников полиции, которые застали североморца на улице Северная Застава, куда он прибежал с Советской улицы. При задержании мужчина сопротивлялся и громко кричал.
- Мужчину передали медицинским работникам, - сообщила "КП" врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.
По предварительной информации, алкоголем от мужчины не пахло. Как сообщили очевидцы, мужчина кричал, что у него возникли проблемы в семье.
Напомним: в Апатитах гулявшего с голым торсом на детской площадке мужчину отправили в изолятор. На северянина составили протокол за мелкое хулиганство.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Серьезное ДТП под Мончегорском: столкнулись Nissan и Ford, пострадали два человека. Одна из иномарок выехала на встречную полосу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru