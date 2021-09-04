За сутки в Мурманской области 145 человек заболели коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 4 сентября 2021 года, за последние сутки 145 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 68 759 человек, количество летальных исходов - 1883 (+8 за сутки). Больше всего зараженных наблюдается в Мурманске (+53, всего 34003), Кандалакшском районе (+21, всего 4776) и Мончегорске (+22).

Выздоровели 53 359 человек. На лечении остаются 13 537 пациентов.

Напомним: в Мурманской области сокращают число ковидных коек. Теперь северянам станет доступнее помощь дерматовенерологов.

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