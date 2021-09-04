138,4 миллиона рублей выделили дополнительно на ремонт 12 участков дорог в Мурманске

этом году ремонтировали 26 объектов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманск дополнительно получит 138,4 миллиона рублей на ремонт дорог - это средства из федерального и регионального бюджетов. Получить их удалось благодаря хорошим результатам в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Проведение работ запланировано на 12 участках.

– Речь идет об участке проспекта Ленина – от улицы Профсоюзов до улицы Октябрьской; улице Ленинградской; улице Академика Книповича – от проспекта Ленина до улицы Полярные Зори; проездах между улицами Фурманова, Пархоменко и Академика Павлова. Также отремонтируют участок от улицы Шабалина до улицы Героев Рыбачьего, 40 и от улицы Бочкова до улицы Достоевского, 16. Также в этом году начнутся дорожные работы на улице Карла Либкнехта между домами № 54 и 66, параллельно домам № 206 и 206а на Кольском проспекте, на проезде вдоль домов № 60 - 86 на Кольском проспекте и у дома № 80 на улице Подгорной. На этой же улице отремонтируют участок от путепровода до первого железнодорожного переезда. Отремонтировать планируется проезд вдоль 311-го микрорайона, – сообщили в администрации Мурманска.

Тем временем летняя ремонтная кампания-2021 завершается. А поскольку дополнительные деньги выделены недавно, ремонт начнется позже обычного и продолжится до конца октября. В связи с этим в контрактах прописаны особые требования к асфальтобетонной смеси и качеству работ.

В областном центре завершается ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году ремонтировали 26 объектов. На 18-ти работы уже завершены полностью. А на субсидию, полученную городом от областных властей, выполняется ремонт 22 участков автодорог.

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