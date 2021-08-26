На автодороге Кировск - Коашва начался ремонт

Отметим, что работы должны пройти в четыре этапа. Фото: Правительство Мурманской области

Раньше срока стартовал ремонт автодороги регионального значения Кировск - Коашва. Согласно планам национального проекта «Безопасные и качественные дороги», работы должны были начать в мае 2022 года. Однако подрядчику, ООО «Мурманавтодор», удалось заняться реализацией раньше.

– На трассе выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия и ведется устройство верхнего слоя дорожной одежды на одном из объектов контракта, – сообщили в правительстве Мурманской области.

Отметим, что работы должны пройти в четыре этапа. Каждый из них контролирует заказчик – ГОКУ по управлению автомобильными дорогами Мурманской области и региональный минтранс.

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