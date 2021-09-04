В Мурманской области сняли на видео гулявшего по цветочному полю медведя

Мишка гулял по цветочному полю заповедника. Фото: скриншот видео

Заповедник "Пасвик" поделился кадрами с фотоловушек. Одна из них сняла медведя, который неспеша гуляет по цветочному полю.

Также сотрудники охраняемой территории рассказали, зачем ставят фотоловушки.

- Дело ведь не в красивых кадрах с обитателями дикой природы. Фотоловушки несут куда более интересные и важные для экологов цели. Во-первых, с помощью техники проводятся фаунистические исследования. По полученным материалам можно примерно прикинуть плотность «населения»: например, сколько лосей приходится на 100 га, а также уточнить границы места обитания какого-то вида. Во-вторых, есть вероятность, что в объектив камеры попадется кто-нибудь новенький, тогда мы сможем дополнить список наших обитателей. И, в-третьих, это отличная возможность подсмотреть за тем, как ведут себя звери, когда их никто не видит, - уточнили в "Пасвике".

Помимо медведя в фотоловушки попали лоси и олени.

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