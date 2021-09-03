В Мончегорске пропали две сестры из младших классов

Фото: vk.com/severspas51

В Мончегорске ищут пропавших детей. 8-летняя Милана и 10-летняя Кира Волковы 3 сентября не вернулись домой после учебы. Девочки учатся в лицее имени В. Г. Сизова. В настоящее время неизвестно, где они находятся.

Кира Волкова была одета в розовую куртку, темно-синюю юбку, белые колготки и фиолетовые кроссовки. Ее сестра Милана была одета в светло-серую ветровку, черные брюки и джинсовые кеды. У каждой девочки был с собой розовый рюкзак.

Фото: vk.com/severspas51

Координатор поиска Степанида: +7 (911) 324-90-20 (ПСО "СеверСпас").

Те, кто обладает информацией о местонахождении сестер, могут также позвонить в полицию: 02 или 102.

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