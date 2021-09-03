В Мурманске на маршруты вышел новый автобус

В Мурманске продолжают тестировать новые автобусы. Фото: минтранс Мурманской области

Сразу на двух маршрутах Мурманска будут тестировать автобус 2021 года выпуска. Тестовую эксплуатацию вчера до обеда проводили по маршрутам № 5 «ул. Крупской – проезд Ивана Халатина», а во второй половине дня по маршруту № 27 «ул. Крупской – Металлобаза».

Первые тестовые автобусы прибыли в область в конце прошлого года. Сейчас в работе исследуют показатели автобусов ЛиАЗ 529265. А в конце месяца в областной центр должен прибыть еще один автобус для проверки.

Транспортникам предстоит определить марки и модели автобусов, которые будут оптимальны для работы в Мурманске. Не маловажный факт, чтобы автобусы понравились и самим северянам.

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