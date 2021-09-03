Ирена Понарошку участвует в субботниках в Мурманской области

Ирена Понарошку стала амбассадором проекта "Чистая Арктика". Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Несмотря на сильные дождь и ветер в Мурманской области проходят акции по уборке будущих мест отдыха. Так, в Мурманске очищают участок у авторынка на улице Подгорная, в Териберке - будущий "Арктический пляж". Участие в субботниках приняла известная телеведущая Ирена Понарошку, амбассадор движения "Чистая Арктика".

- На пляжах основной мусор - это пластик, - отметила Ирена Понарошку, отвечая на вопрос "КП"-Мурманск". - Обычно во время уборки мы берем отдельные мешки для пластика, стекла, металла, бумаги. И мешком с пластиком больше всего. Находим остатки от бутылок, зубных щеток, даже ситечки для слива в ванной.

Будущие места отдыха благоустроят, например, у авторынка уже появились качели и скамейки.

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