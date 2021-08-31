Волонтеры собираются очистить «Арктический пляж» в Мурманске

Чтобы присоединиться к проекту, нужно заполнить анкету. Фото: vk.com/evcmurmansk

Волонтеры готовятся к масштабному субботнику на «Арктическом пляже». Его проведение наметили на 3 сентября, и он станет частью серии эко-акций «Чистая Арктика: от родника до океана», которая пройдет по всей Мурманской области, и школьного Дня здоровья.

Инициаторами эко-акции выступили два капитана ледоколов Дмитрий Лобусов и Геннадий Антохин. Мужчины предложили провести большую арктическую уборку, собрав старый металл и горюче-смазочные материалы.

- Больше года Единый волонтерский центр привлекает внимание к береговой территории за авторынком. Мы рады, что наши цели совпали с ценностями масштабного всероссийского проекта «Чистая Арктика». Уверена, это только начало. Эковолонтерство мы будем развивать и дальше, - рассказала руководитель единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Нынешняя акция стартует в 10.30 3 сентября на территории за прибрежным авторынком, по адресу: Мурманск, улица Подгорная, 140а. Среди тех, кто примет участие в субботнике, известный блогер, эко-активист и телеведущая Ирена Понарошку.

Волонтерам предстоит установить «волонтерские» скамейки и качели, а также арт-объекты – лодки, ранее находившиеся у морского вокзала в Мурманске. Как долго эти объекты будут находиться на территории «Арктического пляжа», сказать сложно. Власти приняли решение о благоустройстве территории, так что объекты могут перенести на новое место.

Чтобы присоединиться к проекту, нужно заполнить анкету добровольца Мурманской области. После с кандидатами свяжутся координаторы Единого волонтерского центра.

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