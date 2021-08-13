В Мурманской области будут награждать особым знаком поисковиков и волонтеров

Удостоенные новых региональных наград северяне получат разовое денежное вознаграждение - 15 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Андрей Чибис подписал постановления об утверждении особых знаков Мурманской области - «За заслуги в добровольческой деятельности» и «За заслуги в поисковом движении».

Первым будут отмечены люди, занимающиеся волонтерством и внесшие большой личный вклад в развитие и популяризацию добровольческого движения.

А вторым знаком будут награждаться участники общественных объединений, которые проводят поисковые работы, связанные с увековечением памяти защитников Отечества, в том числе выявляют неизвестные воинские захоронения и непогребенные останки, устанавливают имена погибших и пропавших без вести при защите Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

- Мы очень благодарны жителям, которые заботятся о родной области и вносят личный вклад в сохранение ее истории. Только совместными усилиями мы сможем сберечь и кратно умножить все богатства нашего Севера, – прокомментировал глава региона.

Удостоенные новых региональных наград северяне получат разовое денежное вознаграждение - 15 тысяч рублей. Ежегодно каждым из особых знаков могут быть награждены не более пяти человек.

Первые нагрудные знаки «За заслуги в добровольческой деятельности» и «За заслуги в поисковом движении» вручат уже в этом году.

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