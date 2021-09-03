За сутки в Мурманской области 147 человек заболели коронавирусом

На лечении остаются 13 347 пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 3 сентября 2021 года, за последние сутки 147 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 68 614 человек, количество летальных исходов - 1855 (+9 за сутки). Больше всего зараженных наблюдается в Мурманске (+51, всего 33 950), Североморске (+10, всего 6136) и Кандалакшском районе (+21, всего 4755).

Выздоровели 53 265 жителей и гостей Заполярья. На лечении остаются 13 347 пациентов.

Напомним: в Мурманской области сокращают число ковидных коек. Теперь северянам станет доступнее помощь дерматовенерологов.

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