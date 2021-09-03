Жители Мурманской области могут оформить электронную ипотеку за один день

Жители Мурманской области могут стать участниками проекта «Электронная ипотека за один день». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный Росреестр предлагает жителям Мурманской области стать участниками проекта «Электронная ипотека за один день». Его разработали в ведомстве совместно с кредитными учреждениями региона. Проект позволяет северянам получить право собственности на недвижимость практически на следующий день после подачи документов.

– Одно из главных преимуществ электронного оформления ипотеки - сокращенный срок регистрации. Кроме того, проект «Электронная ипотека за один день» даст возможность жителям Мурманской области оформлять договоры ипотеки и договоры купли-продажи с ипотекой дистанционно, без личного визита в офисы МФЦ. Это быстро, удобно и безопасно, – отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

Проект стартовал в конце 2020 года. В этом году количество кредитных учреждений, участвующих в нем, выросло до пяти.

Отметим, что с начала 2021 года управлением зарегистрировано около 2000 электронных ипотек. Больше четверти из них зарегистрированы меньше чем за день. Росреестр, как и ведомства, активно переводит свои услуги в электронный формат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительство Мурманской области предложило распространить льготную ипотеку под 2% для жителей региона. Такое предложение рассмотрели на встрече с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru