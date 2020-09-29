Правительство Мурманской области предложило распространить льготную ипотеку под 2% для жителей региона

Льготная ипотека для северян придется весьма кстати. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Дальнего Востока уже давно пользуются льготной ипотекой под 2% годовых, но разве жителям Крайнего Севера, в том числе Мурманской области, легче купить свою квартиру? Цены на недвижимость мало чем отличаются от питерских, средняя зарплата по региону, конечно, высокая, но надо понимать, что это средняя температура по больнице.

В правительстве Мурманской области предложили перенять в Заполярье опыт Дальнего Востока в плане ипотеке. Такую идею глава Заполярья Андрей Чибис сообщил на селекторе с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

- Учитывая, что у нас и так по понятным причинам дороже строительство, дороже себестоимость, нормального финансового рычага, чтобы сформировать достаточный спрос, без льготной ипотеки не хватает. С учётом эффекта, который был получен на Дальнем Востоке, и той задачи, которая перед нами стоит в Арктике, мы просим вернуться к этому вопросу и по возможности учесть в паспорте нацпроекта двухпроцентную ипотеку на территории Арктики, - отметил Андрей Чибис.

На такие цели региону нужно порядка 1 миллиарда рублей. Такая нагрузка для регионального бюджета, давшего течь из-за пандемии коронавируса, будет непосильной. Андрей Чибис отметил, что с 2021 года в Заполярье вводятся областные преференции по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан.

- Марат Хуснуллин дал Минфину и Минэкономразвития РФ поручение проработать поднятый Мурманской областью вопрос. В свою очередь, вице-премьер отметил, что снижение ипотечных ставок обязательно предполагает встречное движение в виде ввода новых объемов жилья, иначе спрос может превысить предложение, - отметили в правительстве Мурманской области.

Напомним: ранее в регионе с участием федеральной компании обсудили строительство жилья для социального найма. Также часть земель Минобороны отдадут под жилые дома.

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