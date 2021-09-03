Северяне могут посетить бесплатные сеансы плавания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В течение пяти дней жители Мурманска смогут бесплатно поплавать в бассейне. Об этом сообщили в Универсальном спортивном досуговом центре.

В рамках декады здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья» бассейн предоставил сеансы для бесплатного оздоровительного плавания. Их можно посетить с 4 по 8 сентября.

4 сентября бесплатный сеанс состоится в 13 часов 45 минут, 5 сентября – в 14.30, 6, 7 и 8 сентября – в 13.45. Как сообщили организаторы, посещение сеанса возможно только по предварительной записи по телефону 42-26-12. Запись производится в день, предшествующий сеансу, с 9 до 11 часов.

На один сеанс будут допускать не больше 70 посетителей.

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