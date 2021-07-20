Администрация Мурманска рассказала, появится ли бассейн на проспекте Кольском

Недавно на здании, где должен быть спортобъект, появился логотип одной крупной торговой сети. Фото: vk.com/murmanskgroup

В 2018 году в Мурманске закончили строительство жилого дома на проспекте Кольский, 12. Рядом с ним есть еще одно здание, в котором пообещали сделать бассейн, которого так не хватает Первомайскому округу.

Но недавно на здании, где должен быть спортобъект, появился логотип одной крупной торговой сети. Мурманчане возмутились: зачем очередной магазин, бассейн нужнее! За комментарием "КП"-Мурманск" обратилась в администрацию Мурманска.

- По адресу Кольский, 12 располагается жилой дом. Нежилые помещения на Кольском, 14, в которых открылся магазин, не относятся к объектам муниципальной собственности города Мурманска. Открытие спортивного комплекса с бассейном планируется арендатором к сентябрю, - уточнили в мэрии.

Словом, соседство будет мирным: и магазин, и спорткомплекс.

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