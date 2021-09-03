В Мурманске и Североморске пройдут концерты оркестра Спивакова

Северяне услышат произведения Грига и Чайковского.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Мурманской области сняли часть ковидных ограничений, и теперь в регионе учреждениям культуры разрешили проводить концерты, спектакли и т.д.
Мурманская областная филармония организовала для северян концерты Владимира Спивакова с Национальным филармоническим оркестром России.
Выступит он 28 и 30 сентября в Мурманске. А 29 сентября концерт запланирован в Североморске. В программе - произведения Грига и Чайковского. Билеты уже в продаже.
Напомним: разрешается наполняемость зала не более 50%.
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