17-летнего подростка из Мурманска ждет суд за кражу денег с найденной банковской карты

Мурманчанин признал свою вину и погасил ущерб. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Следователи Мурманска завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 158 УК РФ "Тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета".

- По версии следствия, 25 июля этого года молодой человек нашел в троллейбусе банковскую карту. Воспользовавшись тем, что карта оснащена технологией бесконтактных платежей, в течение вечера подросток накупил товаров в различных магазинах Мурманска. Всего он незаконно потратил 7045 рублей, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

В тот же день женщине, которой принадлежит карта, пришли сообщения на телефон о снятии денег. Она обратилась в правоохранительные органы. Молодого человека быстро нашли благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Мурманчанин признал свою вину и погасил ущерб. Ранее подросток уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. Теперь его ждет суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске посетитель кафе под предлогом "позвонить" украл у официантки смартфон. Мужчина успел продать гаджет и потратить деньги (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru