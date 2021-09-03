В магазинах Мурманской области запустили социальный проект «#НашеМолоко»

Под брендом «Тулома» в продаже появились три социальных продукта. Фото: правительство МО

В Мурманской области молочные продукты стали более доступны по цене, благодаря социальному проекту «#НашеМолоко». Он реализуется по поручению губернатора Андрея Чибиса. Недорогая, но качественная продукция от сельскохозяйственного предприятия «Тулома» представлена в одной из торговых сетей.

- Под брендом «Тулома» в продаже появились три социальных продукта: молоко 2% по цене 49.99 рублей, кефир 1% по 49.99 рублей, и творог 0% по 69.75 рублей за 250 граммов. Товары линейки представлены в 150 магазинах торговой сети, - сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области. Руководитель предприятия Светлана Доголева проверила наличие продуктов линейки в одном из магазинов Мурманска. На полках присутствовали все товары. - Благодаря этому проекту в условиях общего роста цен, на полках магазинов присутствуют качественные и доступные продукты. Это наше вкусное свежее высококачественное молоко, и мы видим, что линейка пользуется спросом, – отметила она.

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