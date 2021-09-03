Жителей Мурманской области предупредили об ухудшении погоды

В Мурманской области 3 сентября будет сильный ветер. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

МЧС по Мурманской области предупреждает северян об ухудшении погоды. В ночь со 2 на 3 сентября начался сильный ветер, который сохранится и днем пятницы.

Северный и северо-западный ветер будет достигать в Мурманске в порывах 17 м/с.

Напомним, что на выходных жителям Кировска обещали еще и мокрый снег.

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