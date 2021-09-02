Мурманского пенсионера переселили из аварийного дома после обращения к Владимиру Путину

На днях пожилому северянину наконец предоставили другую квартиру. Фото: ОНФ

68-летнему пенсионеру из Мурманска, которому долгое время приходилось жить в аварийной ветхой "деревяшке", предоставили новую квартиру. Переезд стал возможен после того, как мужчину услышал президент России Владимир Путин - северянин обратился на "Прямую линию".

- Дом № 15 на улице Калинина признали непригодным для жизни и подлежащим сносу уже давно, однако в 2021 году пенсионер вместе с семьей по-прежнему проводил большую часть времени в помещении, не отвечающем установленным санитарно-техническим правилам и нормам. Так, зимой температура воздуха в квартире опускалась ниже нуля градусов, водоснабжения не было. Также возникали проблемы с электроснабжением, что создавало риск пожара. Стены и потолок давно поразила плесень. По соседству с жильцами в здании поселились крысы, - сообщили в мурманском отделении ОНФ.

Городские власти предлагали пенсионеру альтернативный вариант жилья, но по ряду причин семья была вынуждена отказаться. Например, из-за удаленности от центра. Подходящий вариант появился лишь недавно.

Так, на днях пожилому северянину наконец-то предоставили другую квартиру - в доме на улице Чумбарова -Лучинского. Он уже получил ключи и может переезжать.

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