В Мурманске в отношении директоров школы № 49 и гимназии № 8 возбудили административные дела

Не во всех образовательных учреждениях соблюдались требования санитарного, противопожарного и антитеррористического законодательства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Октябрьского округа Мурманска провела проверку в школах. Оказалось, что не во всех образовательных учреждениях соблюдаются требования санитарного, противопожарного и антитеррористического законодательства.

- В ряде школ отсутствовали знаки пожарной безопасности, обозначающие места размещения ручных пожарных извещателей, а также места размещения огнетушителей. Двери эвакуационных выходов имели запоры, что препятствует свободному открыванию изнутри без ключа, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Также нарушались санитарно-эпидемиологические требования - столы для приема пищи в школьных столовых были с дефектами. Помимо этого, в зданиях образовательных организаций отсутствует охранная сигнализация, а целостность ограждения территории нарушена.

Для устранения выявленных нарушений прокурор округа в адрес руководителей школы № 49 и гимназии № 8 внес представления. В отношении руководителей учреждений также возбудили дела об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

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