В Мурманской области резко подорожали мясо, картофель и лук

Картошка с мясом в Мурманской области стало есть дороже. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Мурманскстат сообщил, что в регионе резко подорожали мясо, картофель и лук.

Наблюдения были сделаны с 24 по 30 августа в Мурманске, Апатитах и Североморске.

По данным статистики, самый большой скачок цен зарегистрирован на репчатый лук. Он подорожал на 2,4%. Подорожали также свинина, кроме бескостного мяса, - на 1,9%, подсолнечное масло, яблоки - на 1,3% и картофель - на 0,7%.

В то же время ряд товаров подешевел. Так, цена на морковь снизилась на 5,1%, на стерилизованное цельное питьевое молоко 2,5 - 3,2% жирности - на 0,7%, на шлифованный рис - на 0,6%, на куриные яйца - на 0,5%.

Стоимость других товаров не изменилась или изменилась незначительно.

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