Число умерших от коронавируса в Мурманске на 2 сентября 2021 года составило 1846 человек

Умерли еще 9 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 2 сентября 2021 года - 1846 человек. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 245 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 151 новый случай заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 68 467 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Североморск и Кандалакшский район.

Напомним: в Мурманске разрешили проводить концерты, спектакли и другие мероприятия. Но ковидные ограничения все равно действуют.

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