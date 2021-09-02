Пассажиров аэропорта "Мурманск" насторожили люди в форме

В зале регистрации ходили несколько спасателей МЧС. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Когда в таких местах, как аэропорт, замечают сотрудников спецслужб, это начинает слегка напрягать пассажиров. Вдруг что-то случилось? Так и в аэропорту "Мурманск" утром 2 сентября северяне насторожились, увидев в зале регистрации несколько спасателей МЧС, которые, возможно, что-то искали.

К счастью, тревога оказалась напрасной. О том, что все в порядке, нам сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

- Пожарные просто мониторили обстановку в аэропорту. Да, они выходили через служебный вход, но это обычная ситуация. Они были в форме, так как так положено, - объяснили в пресс-центре.

Напомним: в аэропорту Мурманска недавно поймали находящегося в федеральном розыске мужчину. Молодой человек подозревается в совершении преступления сексуального характера.

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