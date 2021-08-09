Стало известно, как будет выглядеть обновленный аэропорт Мурманска

Вложения в проект составят 1,9 миллиарда рублей. Фото: правительство МО

Аэропорт Мурманск, ставший резидентом Арктической зоны РФ, обновится - в Заполярье будет построен новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий. Терминал повысит пропускную способность аэропорта, позволит поднять качество обслуживания пассажиров и скорость обработки багажа. Современная воздушная гавань должна появиться летом 2023 года.

- Новый аэровокзал, по расчетам, обеспечит пропускную способность до 400 пассажиров в час и свыше миллиона – в год. Комплекс будет построен с правой стороны от ныне существующего здания аэровокзала и оснащен «рукавами» для посадки и высадки пассажиров, что имеет особое значение для региона с суровым северным климатом, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Терминал повысит пропускную способность аэропорта. Фото: правительство МО

Дизайнерское решение фасада воплощает в себе образ Хибинских гор, подсвеченных полярным сиянием. Вложения в проект составят 1,9 миллиарда рублей. Работу получат более 200 человек.

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