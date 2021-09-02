У озера Гремиха спасли заблудившегося грибника

На поиски грибника, потерявшегося в лесу, ушла вся ночь.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Несколько часов ушло у спасателей на то, чтобы найти заблудившегося у озера Гремиха грибника.
Сообщение о том, что мужчине нужна помощь, поступило около 21.00. На место выехали четыре спасателя, но сразу найти северянина не удалось. На его поиски ушла вся ночь.
- На 07.20 2 сентября мужчина обнаружен спасателями. Состояние здоровья удовлетворительное, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
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