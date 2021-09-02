В районе озера Гремиха ищут пропавшего грибника

Мужчина потерялся у озера Гремиха. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Мурманской области грибники теряются почти каждый день. Очередной случай произошел 1 сентября.

- В ОДС ГУ МЧС от ЕДДС ЗАТО Александровск поступило сообщение, что в районе озера Гремиха Кольского района мужчина потерял ориентир. На 21.30 спасателями поисковые работы приостановили, поиск результатов не дал, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

К месту, где заплутал мужчина, выехали четыре спасателя.

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