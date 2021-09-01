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Общество1 сентября 2021 16:49

В Мурманскую область придет пасмурная погода с дождями и сильным ветром

Температура воздуха будет не больше +10 градусов
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Основным погодообразующим фактором будет многоцентровая циклоническая депрессия.

Основным погодообразующим фактором будет многоцентровая циклоническая депрессия.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Мурманскую область как по календарю, так и по погоде пришла осень. В ближайшие дни в регионе похолодает.

- 2 сентября будет облачно, временами дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7, днем +5+10 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

По словам синоптиков, основным погодообразующим фактором будет многоцентровая циклоническая депрессия, расположенная на западе Баренцева моря и северо-западе Европейской части России.

На Кольском полуострове ожидается пасмурная с дождями и порывистым северо-западным ветром погода, постепенно в наш регион будут поступать холодные арктические воздушные массы.

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