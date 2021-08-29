Жительница Кандалакши вырастила внушительный арбуз

Соревнование проходило в рамках сельскохозяйственной выставки. ⁣⁣Фото: vk.com/kandalaksha_official_group

Жительница Кандалакши Галина Валетова доказала, что сладкие южные ягоды могут расти не только в теплых краях, но даже и у нас в Заполярье.

Так, северянка смогла вырастить огромный арбуз и одержала с ним победу на конкурсе "Чудо северной природы" в номинации "Необычный урожай". Как сообщили в паблике "Кандалакша| Официальная группа", соревнование проходило в рамках сельскохозяйственной выставки.

Также победителями стали Галина и Петр Рябый в номинации "Дачная композиция" и Елизавета Колегова в номинации "Цветочный хоровод".

Помимо этого все желающие смогли попробовать на конкурсе варенье, приготовленное руками кандалакшских хозяюшек, и посетить тематические площадки.

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