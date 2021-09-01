В Мурманской области председатель ТСЖ вывел со счета 1,3 миллиона рублей

В течение трех лет мужчина переводил часть средств со счета товарищества на счет сторонней организации. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области начинается суд над председателем ТСЖ. Его обвиняют в причинении особо крупного имущественного ущерба через злоупотребление доверием при отсутствии признаков хищения.

По данным следствия, 51-летний председатель ТСЖ в течение трех лет, с 2017-го по 2020 год, переводил часть средств со счета товарищества на счет сторонней организации.

– Из корыстной заинтересованности обвиняемый умалчивал относительно объемов поступавших денежных средств за оказанные ТСЖ услуги. В дальнейшем, нарушая условия имеющихся договоров, злоумышленник незаконно выводил денежные средства с расчетного счета предприятия на счет иной организации, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Ущерб превысил 1 миллион 300 тысяч рублей. Выведенные деньги мужчина потратил на собственные нужды. Преступную схему выявили полицейские. В отношении председателя ТСЖ возбудили уголовное дело. Мужчину обвинили по ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба, путем злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб».

Сейчас материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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