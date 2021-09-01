В минздраве Мурманской области прокомментировали сворачивание коек для беременных в Никеле

Жители Никеля временно остались без коек определенных профилей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новость о том, что Печенгская ЦРБ сворачивает койки по профилям "патология беременности" и "для беременных и рожениц", жители Никеля восприняли с тревогой: где рожать-то?

На самом деле медпомощь сократилась еще 11 августа, просто в сети это получило широкую огласку только сейчас. Ситуацию прокомментировали в минздраве региона.

- В акушерско-гинекологическом отделении Печенгской ЦРБ действительно были свернуты четыре койки для оказания плановой помощи беременным женщинам с 11 по 31 августа 2021 года в связи с болезнью медицинских работников. Прием экстренных пациенток в этом отделении осуществлялся круглосуточно и ежедневно. Для оказания плановой помощи пациентки направлялись в лечебные учреждения Мурманска (перинатальный центр и родильный дом № 1). С 1 сентября после выздоровления медработников акушерско-гинекологическое отделение возобновило работу в полном объеме, - сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Напомним: в регионе сейчас сворачивают ковидные койки.

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