В Мурманской области учебный год начался в школах при учреждениях УФСИН

Больше всего учеников в этом году будет в 10 и 12 классах. Фото: пресс-служба УФСИН России по Мурманской области

Для 147 учеников школ при учреждениях УФСИН в Мурманской области стартовал учебный год. Из них 79 человек – новички.

1 сентября начался учебный год для учеников «Вечерней (сменной) общеобразовательной школы №18» и ее пяти филиалов, осуществляющих образовательную деятельность в восьми учреждениях УФСИН России по Мурманской области.

– В школе и филиалах в День знаний прошли торжественные линейки, а потом состоялись первые уроки. Они были посвящены современной российской науке, – сообщили в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

По информации директора школы Натальи Зонтовой, больше всего учеников в этом году будет в 10 и 12 классах. А вот осваивать программу восьмого класса будут всего два ученика. В ведомстве напомнили, что в исправительных учреждениях обязательное получение общего образования получают осужденные не старше 30 лет. Те, кому исполнилось 30 лет, могут получить образование по собственному желанию.

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