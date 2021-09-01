Зарезавший друга житель Мурмашей получил 10 лет колонии

Убийство произошло во время застолья. Фото: Мария АНАНОВА

40-летний житель Мурмашей 10 лет проведет в исправительной колонии строгого режима за убийство приятеля. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, случилось оно в апреле этого года.

- В этот день пятеро мужчин распивали спиртные напитки в одной из квартир Мурмашей. Между находившимися вдвоем на кухне потерпевшим и злоумышленником возник конфликт, в ходе которого последний вооружился ножом и нанес своему знакомому не менее пяти ударов в спину, - сообщила cтарший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович. У убийства были свидетели - другие участники застолья. Один из них и вызвал полицию. Впрочем, и сам убийца не отрицал перед правоохранителями свою вину. К слову, на момент совершения преступления мурмашинец имел не погашенную судимости за совершение тяжкого преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

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