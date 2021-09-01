Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 сентября 2021 9:50

Зарезавший друга житель Мурмашей получил 10 лет колонии

Убийство произошло во время пьянки на День дурака
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Убийство произошло во время застолья.

Убийство произошло во время застолья.

Фото: Мария АНАНОВА

40-летний житель Мурмашей 10 лет проведет в исправительной колонии строгого режима за убийство приятеля. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, случилось оно в апреле этого года.

- В этот день пятеро мужчин распивали спиртные напитки в одной из квартир Мурмашей. Между находившимися вдвоем на кухне потерпевшим и злоумышленником возник конфликт, в ходе которого последний вооружился ножом и нанес своему знакомому не менее пяти ударов в спину, - сообщила cтарший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович. У убийства были свидетели - другие участники застолья. Один из них и вызвал полицию. Впрочем, и сам убийца не отрицал перед правоохранителями свою вину. К слову, на момент совершения преступления мурмашинец имел не погашенную судимости за совершение тяжкого преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убивший собутыльника мужчина в Мурмашах предстанет перед судом. Следствие закончено, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru