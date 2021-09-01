В МегаФоне рассказали, как мурманчане готовятся к школе

Школьникам для учебы нужны не только учебники, но и гаджеты. Фото: shutterstock

В этом году в Мурманской области в школу пойдут более 80 тыс. детей. Помимо рюкзаков, учебников и тетрадей, многие из них взяли с собой новые гаджеты. В МегаФоне проанализировали продажи смартфонов в интернет-магазине и в салонах компании и выяснили, что чаще всего это были смартфоны бренда Samsung.

Традиционно накануне 1 сентября родители покупают смартфоны и другие технические гаджеты для своих детей. И если в прошлом году мурманчане предпочитали более бюджетные модели, то в этом году стоимость телефонов заметно выросла. При этом количество приобретенных в августе гаджетов осталось на уровне прошлого года.

количество приобретенных в августе гаджетов осталось на уровне прошлого года.

Топ смартфонов региона в новом учебно-деловом сезоне 2021 года:

- лидер рейтинга китайский производитель Xiaomi – его выбрали порядка 37% покупателей;

- вторую строчку занимает корейский Samsung – гаджеты этого бренда выбрали 29% мурманчан;

- на третьем месте также бренд из Поднебесной ZTE – на него приходится порядка 11% продаж.

При этом список самых популярных моделей смартфонов выглядит немного иначе:

1. Samsung Galaxy A12

2. ZTE Blade A31 Lite

3. Xiaomi Redmi 9

4. Xiaomi Redmi 9A

5. Xiaomi Redmi Note 9

Средняя стоимость смартфона, купленного в салонах связи и онлайн-магазине МегаФона накануне 1 сентября, в этом году составила чуть более 15 000 рублей.

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