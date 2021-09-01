В Мурманске машина сбила переходившего на красный пешехода

Пешеход перебегал дорогу в темноте на красный. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Около девяти вечера 31 августа в Мурманске произошло ДТП, в котором пострадал человек.

- По предварительной информации, в 20.53 в районе дома 21 на проспекте Героев-североморцев водитель Mitsubishi допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Момент, как северянин попал под колеса машины, попал на видео. На записи с видеорегистратора видно, что он перебегает оживленную дорогу вдали от светофора, сам пострадавший был одет в темную одежду без светоотражателей, а в Мурманске на тот момент успело стемнеть. Как отметил водитель Mitsubishi, на перекресток он выехал на мигающий зеленый.

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