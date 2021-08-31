Стали известны подробности обнаружения останков пропавшей три года назад жительницы Мурманска

Рядом со Зверосовхозом нашли череп и кости, а также одежду. Фото: СКР по Мурманской области

26-летняя Ксения Платонова пропала в октябре 2021 года: ушла утром из дома на улице Чумбарова-Лучинского в Мурманске на работу в Зверосовхозе, но ни на работе, ни дома ее после не увидели.

Девушку искали три года не только в Мурманской области, но и в Карелии. Рассматривались разные версии. Увы, теперь надо разобраться не где пропала Ксения, а почему она умерла - ее нашли мертвой.

Информация, что недалеко от Зверосовхоза нашли человеческие останки - череп и кости - поступила в правоохранительные органы 30 августа.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем СК России. В ходе осмотра места происшествия обнаружены также фрагменты одежды и личных вещей, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Проводится доследственная проверка.

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