Ушел из жизни актер Мурманского областного драмтеатра Владислав Зайченко

В каждой своей роли Владислав Георгиевич был обаятельным. Фото: драмтеатр

На 75-м году ушел из жизни актер Мурманского областного драматического театра Владислав Георгиевич Зайченко. До 1987 года он был артистом областного театра кукол.

В его послужном списке более 70 ролей, но особенно талантливый северянин любил маленького зрителя, с удовольствием играл в спектаклях детского репертуара.

- Он создал незабываемые яркие и такие разные художественные образы. Если Акимыч, слуга Лотохина в спектакле «Красавец мужчина» А. Островского – это маленький человек, всегда готовый услужить, с мягкими, слегка неуверенными интонациями в голосе, то его Красноречивый в спектакле «Ящерица» по пьесе А. Володина хитер и изворотлив. Мы помним незадачливого и трогательного Комарова в спектакле «Незамужняя женщина» Л. Корсунского, сдержанного и немногословного Японца в «Конкурсе» А. Галина, предприимчивого Ивана Кузьмича в «Бесприданнике» Л. Разумовской, - отметили в облдраме.

Его коллеги отмечают, что в каждой своей роли Владислав Георгиевич был обаятельным, убедительным, многогранным. Очаровывали его природная легкость и чувство юмора. Будучи неравнодушным, отзывчивым человеком, он привносил в эту жизнь радость и веру в лучшее.

Редакция "КП-Мурманск" выражает соболезнования родным и близким актера. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, коллег, благодарных зрителей.

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