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Дом. Семья31 августа 2021 9:44

В Полярных Зорях мужчина выкинул собаку с восьмого этажа

Живодером уже занимаются сотрудники полиции
Ника СВЕТЛОВА
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Мужчина выкинул собаку из окна на восьмом этаже.

Мужчина выкинул собаку из окна на восьмом этаже.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области жестокие случаи обращения с животными происходят одно за другим. Один из последних случаев - из Полярных Зорь.

Как рассказали жители города, на улице Ломоносова один из жильцов дома №1/1 выкинул с восьмого этажа собаку.

По данным очевидцев, пес был еще маленьким - четырехмесячный щенок. После падения с такой высоты он умер в муках.

Полиция уже занимается происшествием. В отношении мужчины могут возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животными.

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