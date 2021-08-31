Обманутый мошенниками житель Мончегорска подал в суд на банк

Мужчина под влиянием мошенников оформил кредит на 200 тысяч. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Мончегорска стал жертвой стандартной схемы обмана: ему позвонил мошенник, который представился сотрудником банка. Он убедил мужчину взять кредит в 200 тысяч рублей.

Опомнившись, северянин обратился в полицию, а потом стал судиться с банком, чтобы операцию признали недействительной. На суде мончегорец сказал, что рассказал мошеннику все данные от идентификационного номера - СVV до паролей, приходившись в СМС.

- В ходе рассмотрения дела было установлено, что заключение кредитного договора с истцом и операция по зачислению денежных средств была совершена банком на основании заявления клиента, оформившего заявку на заключение кредитного договора с использованием мобильного приложения, которая была расценена банком как поступившая от истца, - рассказали в пресс-службе Мончегорского суда.

Так как мужчина добровольно передал все данные, дело он проиграл.

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