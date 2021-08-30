21-летний житель Мурманска уклонялся от военной службы из-за кредитов

Законных оснований для освобождения или предоставления отсрочки молодой человек не имел. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Следователи Мурманска завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего молодого человека, который уклонялся от призыва на военную службу. Его обвиняют по части 1 статьи 328 УК РФ.

Пока весной-летом этого года шел призыв, мурманчанин получал повестки о необходимости прибыть в отдел военкомата. В апреле его признали годным к прохождению военной службы, однако в июне, не желая идти в армию, стал уклоняться.

Законных оснований для освобождения или предоставления отсрочки молодой человек не имел, уважительных причин своего неприбытия в военкомат не представил. Теперь северянина ждет суд.

- Призывник полностью признал свою вину, а уклонение от призыва объяснил наличием кредитов, которые, находясь на военной службе, он не смог бы выплачивать, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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