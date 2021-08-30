Пилота из Мурманской области оштрафовали за несогласованный полет

Вертолет поднялся в воздух без разрешения. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Пилота из Мурманска ждет наказание за то, что он поднялся в воздух без разрешения. Как сообщили в прокуратуре, мужчина преступил закон по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства).

- 29 июня частный пилот на вертолете "Еврокоптер AS50B3" совершил полет в окрестностях реки Иоканги. Вопреки требованиям Воздушного кодекса РФ и Федеральным правилам использования воздушного пространства, соответствующего разрешения органов Единой системы организации воздушного движения пилот не имел, чем создавал угрозу безопасности полетов, - уточнили в ведомстве.

Теперь мужчина должен выплатить штраф в 20 тысяч рублей.

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