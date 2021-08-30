В Мурманске посетитель кафе под предлогом "позвонить" украл у официантки смартфон

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

19-летняя жительница Мурманска лишилась телефона стоимостью 35 тысяч рублей на своем рабочем месте. Девушке пришлось обращаться в полицию.

Стражи порядка, опросив северянку, выяснили, что она работает официанткой. На работе к ней подошел мужчина и попросил мобильный телефон, чтобы позвонить, так как свой гаджет оставил дома.

- Девушка поверила мужчине и дала ему смартфон, а сама в это время отвлеклась на обслуживание посетителей. Когда вспомнила про свое имущество, то обнаружила, что мужчина покинул заведение вместе с ее гаджетом, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сотрудники полиции опросили всех свидетелей произошедшего, просмотрели записи камер видеонаблюдения. Подозреваемого удалось задержать - им оказался ранее судимый 41-летний местный житель. Мобильный телефон, похищенный обманным путем, он продал незнакомцу, а вырученные деньги потратил.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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