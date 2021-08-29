Погода в Мурманске на 30 августа 2021 года: до +18 градусов, небольшой дождь

30 августа ожидается переменная облачность. Фото: Олег ФИЛОНОК

Конец этого лета не принес особого тепла в Заполярье. В последние деньки августа погоду Кольского полуострова, в большей степени, будет определять антициклон, расположенный на севере Европы. Температура воздуха будет в пределах климатической нормы

- 30 августа ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7, местами заморозки до -2, днем +13+18 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в Мурманске слепили августовского снеговика. Прохожие удивились милому снежному другу.

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