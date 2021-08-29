Скончался экс-депутат Госдумы от Мурманской области Михаил Ненашев

Мужчина пришел на тренировку и потерял сознание. Фото: Андрей МИНАЕВ

29 августа ушел из жизни бывший депутат Госдумы от Мурманской области Михаил Ненашев. Ему был 61 год. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина скончался в одном из фитнес-клубов Москвы.

- По предварительной информации, политик скончался от остановки сердца. На месте происшествия работают правоохранительные органы, - отметил собеседник агентства.

Сообщается, что мужчина пришел на тренировку и сразу потерял сознание.

Михаил Ненашев проходил военную службу на Северном флоте, в Лиинахамари, был командиром корабля. Являлся депутатом Государственной Думы РФ пятого созыва от Мурманской области.

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