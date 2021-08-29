В Североморске с 1 сентября введут дополнительные автобусные рейсы для учеников новой школы

Отправление дополнительных рейсов ориентировано на время начала и окончания смен обучения. Фото: правительство МО

В этом году в Североморске откроется новая школа на улице Пионерской. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Образование».

Для удобства будущих учеников МБОУ Североморска «Лицей №1» региональный минтранс внес изменения в расписание городского автобуса, маршрут которого проходит через лицей.

- Для обеспечения проезда учеников к новой школе на маршруте № 3 морвокзал – авиагородок будут введены дополнительные рейсы, – пояснил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виктор Тиховский. – Действующие интервалы движения в часы пик будут сокращены за счет увеличения общего количества рейсов в дни обучения.

Отправление дополнительных рейсов ориентировано на время начала и окончания смен обучения и обеспечит соблюдение интервалов движения автобусов в 15-20 минут. Автобусы начнут совершать дополнительные рейсы с 1 сентября.

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