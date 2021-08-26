Ночью в Мурманске водитель FAW сбил пешехода

В ДТП пешеход получил телесные повреждения и был обслужен в медицинском учреждении Мурманска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

26 августа в Мурманске произошло ДТП с участием пешехода. Северянин надеялся благополучно перебежать дорогу, причем не по "зебре" и в темноте. К сожалению, для него этого закончилось травмами, а для водителя - разбирательствами с ГИБДД.

- В 00.40, в районе дома 43 по проспекту Кольскому, водитель автомобиля FAW, двигаясь в сторону севера, наехал на пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП пешеход получил телесные повреждения и был обслужен в медицинском учреждении Мурманска. По данному факту проводится проверка.

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