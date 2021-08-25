Жителей Мурманска просят помочь с доставкой в Санкт-Петербург спасенных из-под гаража щенков

Малышам нужна помощь. Фото: Людмила Денисенко

В Мурманске из-под гаража возле детского сада достали щенков-бедолаг, которых замуровали бетонными плитами. Как сообщила зоозащитница Людмила Денисенко, на место происшествия вызвали службу отлова животных. Всего живыми оказались семь хвостиков, а вот их мать куда-то подевалась.

- Матери рядом нет! В отлове им не выжить - нет иммунитета и слишком малы, - отметила северянка на личной странице в соцсетях.

В итоге бросили клич о помощи - на собачью беду откликнулась женщина, готовая забрать все семейство в свой приют в Санкт-Петербурге. Но осталась проблема с передержкой и доставкой щенят в Северную столицу.

Те, кто в силах помочь с перевозкой животных или готов организовать им новый дом, могут связаться с Людмилой.

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